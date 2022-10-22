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الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي: البلد الذي امتنع الغرب في السابق عن تزويده بالأسلاك الشائكة ها هو يريد شراء الاسلحة منه اليوم

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

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