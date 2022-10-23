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"تغريدة وردود"...هل مات واحد من آل سعود في حرب اليمن؟!

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

العدوان السعودي على اليمن بدأ فجر الخميس في 26 آذار/مارس 2015، مدعوماً بتحالفٍ عربي أميركي واسع، وبإمكانيات مالية وعسكرية وتقنية هائلة.

العالم - اليمن

والشيء الذي لا يفهمه (آل سعود) في اليمن لا يتعلّق بالأشياء المادية بالطبع، كالمال والسلاح وغيرهما، فامتلاك اليمن لهما لا يُقارن بما لدى دولة آل سعود من مالٍ فائض وسلاح زائد، ولا يتعلّق بالقدرة على حشد الحلفاء من السادة العجم الذين يُدفع لهم المال جزية أو العالة العرب الذين يُدفع لهم المال استرقاقا وارتزاقا، فقدرات اليمن على التحالف محدودة بأحرار الأمة من المتمردين على الهيمنة الصهيو-أميركية.

وكتب سعودي في تغريده على موقع تويتر سأل المغردين سؤالا عنوانه،:"هل مات واحد من آل سعود في حرب اليمن؟!" حيث شاركه العديد من المغردين تغريده وجاوبوا على سؤاله قائلين...

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"تغريدة وردود"...هل مات واحد من آل سعود في حرب اليمن؟!

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