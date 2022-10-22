الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات

العالم - ايران

واعتبر رئیس الجمهوریة الیوم السبت خلال مراسم اليوم الوطني للتصدير نمو الصادرات بنسبة 40 بالمائة منذ العام الماضي مؤشرا على عزم النشطاء الاقتصاديين على تنمية الصادرات داعیا إلی بذل كل الجهود من أجل نمو وإنتاج التكنولوجيا الأساسية وایلاء الاهتمام بإزالة العقبات امام الصادرات.

واضاف رغم مساعي الاعداء لعرقلة مسار التقدم و النمو في البلاد، تحاول ايران تعزيز حضورها بالاسواق من خلال تقدیم منتجات عالية الجودة.

وقال رئيسي : يجب أن نتابع حقنا في ترانزيت البضائع والتداول النقدي واقتصاد المنطقة وأكد أن النمو الاقتصادي في البلاد يمكن أن يتحقق وهذا ليس شعارا.

یتبع..