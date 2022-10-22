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خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للتصدير؛

الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات

الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٠ بتوقيت غرينتش

 اکد رئيس الجمهورية السید "ابراهیم رئيسي" إن العدو يعمل من وراء اثارة اعمال الشغب في ايران على وقف مسيرة تقدمها ملفتا ان ما يقوم به الاعداء هو حرب إرادات؛ إرادة لا ترید أن يحقق الشعب الإيراني نموا في الإنتاج والتصدير.

العالم - ايران

واعتبر رئیس الجمهوریة الیوم السبت خلال مراسم اليوم الوطني للتصدير نمو الصادرات بنسبة 40 بالمائة منذ العام الماضي مؤشرا على عزم النشطاء الاقتصاديين على تنمية الصادرات داعیا إلی بذل كل الجهود من أجل نمو وإنتاج التكنولوجيا الأساسية وایلاء الاهتمام بإزالة العقبات امام الصادرات.

واضاف رغم مساعي الاعداء لعرقلة مسار التقدم و النمو في البلاد، تحاول ايران تعزيز حضورها بالاسواق من خلال تقدیم منتجات عالية الجودة.

وقال رئيسي : يجب أن نتابع حقنا في ترانزيت البضائع والتداول النقدي واقتصاد المنطقة وأكد أن النمو الاقتصادي في البلاد يمكن أن يتحقق وهذا ليس شعارا.

یتبع..

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خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للتصدير؛ الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات