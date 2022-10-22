السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٨:٤٦ GMT
فارسی
البث المباشر

عزلة الصهاينة تتسع.. 250 أكاديميًا يُقررون مقاطعة کيان الاحتلال

عزلة الصهاينة تتسع.. 250 أكاديميًا يُقررون مقاطعة کيان الاحتلال
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٨ بتوقيت غرينتش

وقع أكثر من 250 أكاديميا ومتضامنا مع الشعب الفلسطيني، على بيان صدر عن الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال و "الأبرتهايد" الإسرائيلي، يدعو لمقاطعة إسرائيل أكاديميا، ومنع المشاركة في برامج التبادل الأكاديمي والإعلامي مع أكاديميين صهاينة، وعدم استخدام مطاراتها.

العالم- فلسطين

ووقع الأكاديميون والمتضامنون، على البيان، الذي جاء ردا على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، حيث يمثلون نحو 28 دولة في العالم، وهي: الأردن، وتونس، ومصر، والكويت وقطر، ولبنان، والعراق، وغوتاتيمالا، وجنوب افريقيا، والمغرب، والسعودية، وبريطانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية، واستراليا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، واسبانيا، وكندا، وموريتانيا، وبلجيكا، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، وتركيا، وروسيا.

من جانبه، رحب الأمين العام للحملة رمزي عودة بهذا القرار، مؤكدا أن الحملة الأكاديمية الدولية بكافة كوادرها وأعضائها ملتزمة بتفعيل المقاطعة الأكاديمية بين أعضائها، ومنع استخدام مطارات الاحتلال الإسرائيلي.

روابط ذات صلة

ایران :صمت المجتمع الدولي ازاء جرائم الکیان الصهيوني في غزة أمر مؤسف

كنعاني: الكيان الصهيوني يشكل تهديدا دائما للأمن والسلام الدولي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

اعتصام حاشد في لندن احتجاجا على انتهاكات حقوق الإنسان في السعودية

عزلة الصهاينة تتسع.. 250 أكاديميًا يُقررون مقاطعة کيان الاحتلال

قطر تدعو لتجنب التصعيد في تشاد وتجاوز الخلافات بالحوار

كنعاني يدين حظر الاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية الجديد على إيران

اختتام مؤتمر الحزب الشيوعي..هذا ما قاله الرئيس الصيني لكبار المسؤولين

خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للتصدير؛ الرئيس رئیسي: ما نشهده اليوم هو حرب الارادات