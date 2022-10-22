عزلة الصهاينة تتسع.. 250 أكاديميًا يُقررون مقاطعة کيان الاحتلال

العالم- فلسطين

ووقع الأكاديميون والمتضامنون، على البيان، الذي جاء ردا على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، حيث يمثلون نحو 28 دولة في العالم، وهي: الأردن، وتونس، ومصر، والكويت وقطر، ولبنان، والعراق، وغوتاتيمالا، وجنوب افريقيا، والمغرب، والسعودية، وبريطانيا، والسويد، والولايات المتحدة الأميركية، واستراليا، وهولندا، وفرنسا، وألمانيا، واسبانيا، وكندا، وموريتانيا، وبلجيكا، وتشيلي، وماليزيا، والمكسيك، وتركيا، وروسيا.

من جانبه، رحب الأمين العام للحملة رمزي عودة بهذا القرار، مؤكدا أن الحملة الأكاديمية الدولية بكافة كوادرها وأعضائها ملتزمة بتفعيل المقاطعة الأكاديمية بين أعضائها، ومنع استخدام مطارات الاحتلال الإسرائيلي.