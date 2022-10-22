الدفاع الايرانية: ننتج انظمة دفاع صاروخي ونواصل تطوير الصواريخ والذخائر الموجهة

العالم - ايران

ولدى تفقده معرض المنتجات العسكرية والذخائر الموجهة قال العميد آشتياني ان التقدم العسكري والدفاعي يدل على وجود تطور علمي ومعرفي مضيفا بان حقولا صناعية عدة تتعاون فيما بينها لصنع انواع الصواريخ والذخائر الموجهة وان صنع مثل هذه الذخائر والصواريخ الموجهة هو ذروة التطور والتعاون بين المؤسسات في الاستفادة من الشركات المعرفية التي تمتلك الخبرات.

وشدد العميد آشتياني ان تقدم الصناعات الدفاعية في البلاد في مجال اعداد القوة والردع كان مؤثرا جدا خلال العقدين الاخيرين رغم اشتداد الحظر الظالم وهذا ما وضع ايران ضمن الدول القليلة المتقدمة في المجال الدفاعي والعسكري.

واكد العميد آشتياني ان ايران اليوم باتت قادرة على صنع منظومات ومعدات ليس فقط افقدت الاعداء الجرأة على مهاجمة ايران بل سلبت النوم من أعينهم، واليوم باتت ايران قادرة بسهولة على انتاج صواريخ بمدى تحتاجه البلاد كما اننا ننتج اليوم اكثر منظومات الدفاع الصاروخي تطورا كدرع دفاعي للبلاد والذي سيجعل الاعداء يندمون حتى من التفكير في شن اعتداء.

واكد وزير الدفاع ان مسار تطوير القدرات وخاصة في مجال الصواريخ يتواصل بقوة تماما كباقي مجالات الصناعات الدفاعية.