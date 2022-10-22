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البطش: قتالنا ماضٍ حتى العودة والتحرير الكامل لأرض فلسطين

البطش: قتالنا ماضٍ حتى العودة والتحرير الكامل لأرض فلسطين
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٠٣ بتوقيت غرينتش

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش، أن قتالنا ماضٍ حتى العودة والتحرير العودة إلى الأرض التي أخرج منها آباؤنا وأجدادنا في عام 1948م والتحرير لكل أرض فلسطين من البحر إلى النهر وليس كما أراد المحتل والمجتمع الدولي الظالم أن يعطينا جزءاً من أرض فلسطين.

العالم- فلسطين

جاء ذلك خلال مهرجان نظمته الرابطة الإسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بعنوان "قتالنا ماضٍ حتى القدس" بمناسبة ذكرى الانطلاقة الجهادية الـ 35 وذكرى استشهاد الدكتور المؤسس فتحي الشقاقي الـ 27؛ وذلك صباح اليوم في مدرسة بيت لاهيا شمال غزة.

وحضر الاحتفال عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش ومسؤول الرابطة الإسلامية في إقليم الشمال صلاح المدهون وأعضاء الهيئة الإدارية للرابطة.

وقال خالد البطش:" أن قضيتنا الوطنية الفلسطينية تمر بأصعب المراحل لاسيما أن الاحتلال لا زال قائماً، وأن أشقاءنا العرب خالفوا القيم التي تربينا عليها وهي نصرة الضعيف ومقاتلة العدو، ودعم وإسناد أبناء الجلدة وأبناء الدين والوطن".

وشدد البطش على تمسك الشعب الفلسطيني بحقه، وبسيفه، وبجهاده، وبدمائه، رغم أن موازين القوة ليست في صالح هذا الشعب لكن هذا لا يعني ضعف أصحاب الحق أن حقهم صار باطلاً، وقوة أصحاب الباطل لا يعني أن باطلهم صار حقاً.

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البطش: قتالنا ماضٍ حتى العودة والتحرير الكامل لأرض فلسطين

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