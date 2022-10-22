شاهد.. في اجراء تاريخي، ترامب مطلوب للعدالة!

خاص بالعالم

وأمرت اللجنة ترامب أيضًا بأن يُبرز سلسلة وثائق قبل الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، بينها تقرير عن كلّ الاتّصالات التي أجراها في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

واستجوبت اللجنة المكوّنة من سبعة ديموقراطيّين وجمهوريين اثنين، أكثر من ألف شاهد، بينهم اثنان من أبناء ترامب، واطّلعت على عشرات آلاف الوثائق، لكنّها واجهت رفض مقرّبين من الرئيس السابق التعاون معها.

وفي السياق، قضت محكمة أميركية بعقوبة السجن أربعة أشهر على 'ستيف بانون' الذي عمل مستشارا لدونالد ترامب إبّان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.

وأعلن بانون، أنه يعتزم الاستئناف لتعليق الحكم، لذلك كان قادرا على مغادرة المحكمة، مؤكداً أمام الكاميرات 'احترام قرار القاضي'، لكنه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة وقال: "انا احترم قرار القاضي، سيكون الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني يوم الحكم على نظام جو بايدن غير الشرعي ونعرف كيف ستسير الأمور".

كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من يناير ودور دونالد ترامب فيها، وتوقع ستيف بانون أن يتعرضوا لهزيمة.

ودخلت اللجنة في سباق مع الزمن، فإذا فقَدَ الديموقراطيّون سيطرتهم على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، فقد يجري حلّها من جانب الغالبيّة الجمهورية الجديدة.

وترامب الذي يتحدّث علنًا عن فكرة إعادة ترشّحه للرئاسة في العام 2024، قد جدّد على الفور هجومه على التحقيق، واصفًا إيّاه بأنّه فشل ذريع.

وأمام ترامب مهلة حتى الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني لتقديم المستندات إلى لجنة التحقيق. وحال امتناع ترامب عن المثول أمام الكونغرس للشهادة أو عن تقديم المواد المطلوبة، قد تحيل اللجنة البرلمانية القضية برمتها إلى وزارة العدل، وهو ما يتوقع أن يسفر عن اتخاذ إجراءات قانونية جنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق.

