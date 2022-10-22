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اميرعبداللهيان: مصممون على المساعدة في إنهاء الصراع بين أرمينيا وأذربيجان وحسم مسالة تعيين الحدود بين البلدين وإحلال الهدوء في جنوب القوقاز

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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