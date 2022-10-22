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وزارة الصحة : 209 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في ايران

وزارة الصحة : 209 اصابة و3 وفيات جديدة بكورونا في ايران
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٣ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن 209 اصابة و3 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية في البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم السبت حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا في ايران، فقد سجلت وزارة الصحة ارتفاع اجمالي الاصابات بهذا المرض، 7 ملايين و 555 الفا و 903 اصابة، والوفيات 144 الفا و 543 حالة وفاة.

كما نوّه البيان، بتعافي ما يبلغ 7 ملايين و330 الفا و 278 شخصا من مجموع المصابين بفيروس كورونا في ايران لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد هذا المرض الوبائي، اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 154 مليونا و 923 الاف و262جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الان.

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