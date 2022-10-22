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وزير الخارجية الايراني يؤكد في لقاء مع رئيس وزراء ارمينيا في يريفان دعم ايران لإرساء سلام دائم بين أذربيجان وأرمينيا وحل نزاعاتهما الحدودية

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

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