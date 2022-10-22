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باشينيان يشيد بمواقف طهران حيال التطورات الإقليمية والمساعدة في إحلال السلام والاستقرار بالقوقاز ويؤكد استعداد بلاده لتطوير التعاون مع ايران

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

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