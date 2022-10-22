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"تحالف الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان" يثمن إجراءات القوات المسلحة

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٨ بتوقيت غرينتش

ثمن تحالف الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان السعودي الأمريكي الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لحماية الأراضي اليمنية وثرواتها، وآخرها الضربة التحذيرية لسفينة أجنبية في محيط ميناء الضبة النفطي في الشحر بمحافظة حضرموت، حاولت نهب مليوني برميل من النفط الخام.

العالم - اليمن

وأكد التحالف في بيان له اليوم، أنه ينبغي على تحالف العدوان قراءة رسالة القوات المسلحة جيداً، ليعلم أن تحذيرات قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، لتحالف العدوان ومرتزقته، جادة فالثروات اليمنية لم تعد مباحة للسرقة والنهب في الوقت الذي يرزح الشعب اليمني تحت معاناة اقتصادية خانقة.

وجدد البيان دعوة تحالف العدوان للاستجابة لشروط تمديد الهدنة كمطلب يخص كافة الشعب اليمني، وتتضمن في أولوياتها صرف المرتبات لجميع موظفي الدولة، ورفع الحصار الشامل عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء وإيقاف العدوان وسحب جنوده من كل أرض اليمن ومعالجة ملف الحرب وعدم التدخل في الشأن اليمني.

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"تحالف الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان" يثمن إجراءات القوات المسلحة

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