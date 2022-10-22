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مراسل العالم: عملية طعن قرب محطة القطار عند التلة الفرنسية بالقدس المحتلة ادت الى اصابة مستوطن وهو في حالة خطرة

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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