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وزير الخارجية اليمني: صنعاء من منطلق القوة والقدرة، ماتزال تمد يدها للسلام العادل والوصول إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء العدوان ورفع الحصار

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٤١ بتوقيت غرينتش

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