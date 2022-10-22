السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٢:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

القناة 13 العبرية: إصابة أحد جنود الاحتلال جراء دهس مركبة له قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين شرق قلقيلية وانسحاب المركبة

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسلحون يستهدفون قاعدة أمريكية في حقل العمر النفطي شرقي سوريا

السودان: ارتفاع عدد ضحايا اشتباكات "النيل الأزرق" إلى 200 قتيل

مباحثات سورية أندونيسية لتعزيز التعاون في مجال التبادل التجاري

سلطنة عُمان.. ترتيبات لتعيين ولي العهد رسميا

تظاهرات في باريس للمطالبة بإخراج فرنسا من "الناتو" والاتحاد الأوروبي

اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدين العقوبات الكندية بحق وسائل إعلام إيرانية 