السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٣:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

حركة الجهاد الإسلامي: استمرار العمليات الفدائية في القدس والضفة يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب الفلسطيني الثائر

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

باختصار.. إستهداف الضبة ...نقلة نوعية

"تحالف الأحزاب اليمنية المناهضة للعدوان" يثمن إجراءات القوات المسلحة

سورية تحصد ميداليتين جديدتين في بطولة تايلند الدولية للسباحة

أردوغان يهنئ الرئيس العراقي الجديد

لماذا يجب تناول حصة يومية من اللوز؟

استشهاد شاب فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في القدس المحتلة