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حماس: اليوم يسير مقاتل جديد على خطي الشهيد التميمي استمرارا للفعل الثوري في الضفة، وبالتأكيد سيلحق بهم مقاتل جديد ينضم لقافلة الثائرين

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش

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