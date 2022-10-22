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ترکیا
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باکستان
الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب رابي عرفة رابي متأثراً بجراحه الحرجة، إثر إصابته برصاصة بالرأس أطلقها جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية
حركة حماس تبارك عملية القدس البطولية ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه وتعتبرها رداً على الجرائم ضد المقدسات
حماس: اليوم يسير مقاتل جديد على خطي الشهيد التميمي استمرارا للفعل الثوري في الضفة، وبالتأكيد سيلحق بهم مقاتل جديد ينضم لقافلة الثائرين
حماس: عملية القدس تبدد وهم الاحتلال بإمكانية احتواء هذه الانتفاضة العارمة في الضفة والقدس، وأن كل محاولات القضاء عليها ستفشل حتماً
حركة الجهاد الإسلامي: استمرار العمليات الفدائية في القدس والضفة يدلل على قدرة رسوخ نهج المقاومة في وجدان الشباب الفلسطيني الثائر
القناة 13 العبرية: إصابة أحد جنود الاحتلال جراء دهس مركبة له قرب مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين شرق قلقيلية وانسحاب المركبة
وزير الخارجية اليمني: صنعاء من منطلق القوة والقدرة، ماتزال تمد يدها للسلام العادل والوصول إلى تسوية سياسية شاملة لإنهاء العدوان ورفع الحصار
مراسل العالم: عملية طعن قرب محطة القطار عند التلة الفرنسية بالقدس المحتلة ادت الى اصابة مستوطن وهو في حالة خطرة
باشينيان يشيد بمواقف طهران حيال التطورات الإقليمية والمساعدة في إحلال السلام والاستقرار بالقوقاز ويؤكد استعداد بلاده لتطوير التعاون مع ايران
وزير الخارجية الايراني امير عبداللهيان: نرفض تدخل القوات الاجنبية في الشؤون الاقليمية ونؤكد ضرورة تسوية مشاكل المنطقة عبر دولها
حركة حماس تبارك عملية القدس البطولية ضد جنود جيش الاحتلال ومستوطنيه وتعتبرها رداً على الجرائم ضد المقدسات
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٠ بتوقيت غرينتش
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