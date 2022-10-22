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باختصار..

إستهداف الضبة ...نقلة نوعية

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٥ بتوقيت غرينتش

إستهدفت مسيّرات يمنية ميناء الضبة بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، الإنفجارات أجبرت ناقلة أجنبية كانت تستعد لنقل مليوني برميل نفط بالخروج من مياه اليمن الإقليمية؛ واعلن المتحدث بإسم القوات اليمنية المشتركة إنها رسالة تحذيرية لمنع إستمرار سرقة النفط اليمني.

العالم - باختصار

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باختصار.. إستهداف الضبة ...نقلة نوعية

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