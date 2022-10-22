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الصحة الفلسطينية: استشهاد الشاب رابي عرفة رابي متأثراً بجراحه الحرجة، إثر إصابته برصاصة بالرأس أطلقها جنود الاحتلال عند حاجز 109 بقلقيلية

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

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