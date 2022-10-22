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حمادة: التعليم أولوية لدى حزب الله

حمادة: التعليم أولوية لدى حزب الله
السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" فی البرلمان اللبنانی إيهاب حمادة أن "فتح المدارس أبوابها هذا العام على مستوى الجغرافيا اللبنانية كلها يُعّد إنجازًا تربويًا في ظل الأزمات والتحديات القائمة".

العالم - لبنان

وأشار حمادة في حديث لإذاعة "النور" إلى أن "حزب الله الذي يضع التعليم في سلّم أولوياته ساهم في انطلاقة العام الدراسي من خلال مبادرات أطلقها على مستوى الأساتذة والطلاب وبناء مدارس واستئجارها.

وأشار إلى أن "حاكم مصرف لبنان يحجب هبة الريجي عن مستحقيها من الطلاب اللبنانيين في الخارج".

ورأى حمادة أن "مرتكز الاختناق الدائم في لبنان هو وصول الأموال إلى حاكم مصرف لبنان، الذي يمارس على الموظف ما يمارسه على المودع، لناحية السيطرة على مفاصل المعيشة، فحتى الهبات يُقبض عليها وتودَع في "سجن" الحاكم في لبنان".

وتوقّف عند عدم إقرار المجلس النيابي بعد اقتراح قانون احتساب العقد الكامل للمتعاقدين في التعليم الرسمي​ عن العام الدراسي الفائت، معتبرًا أن "عدم إقراره يؤثر في أربعين ألف أسرة في القطاع التربوي، لذا طلبنا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري وضع العقد الكامل على جدول جلسةٍ تشريعية".

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