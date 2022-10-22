كييف تعلن أن البنية التحتية في البلاد تعرضت لقصف روسي + فيديو

العالم – خاص بالعالم

يبدو أن أصوات الصواريخ ودمارها لن يفارق المدن الأوكرانية.. حيث أعلنت كييف أن البنى التحتية في جميع أنحاء البلاد تعرضت لقصف الروسي من جديد، وعلى رأسها منشآت الطاقة.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الأوكرانية اعترضت 5 صواريخ في سماء كييف كانت تريد استهداف العاصمة، ودعت المواطنين إلى الحذر والبقاء في الملاجئ.

وطلبت السلطات السكان إلى التضامن وخفض استهلاك الكهرباء نظراً للنقص في الإمدادات، وأوضحت أن منشآت للطاقة في مناطق أوديسا وكيلغراد ولوتسك تعرضت لأضرار نتيجة القصف الروسي.

وأشارت السلطات إلى أن أكثر من مليون منزل باتت من دون كهرباء في أوكرانيا إثر ضربات روسية على مرافق الطاقة.

الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي اتهم موسكو بشن هجوم كثيف على بلاده عبر إطلاق 36 صاروخا على أوكرانيا.

وشدد بعد استقباله وفدا من أعضاء في الكونغرس الأميركي على أهمية أن تتلقى بلاده أنظمة دفاع جوي بالكميات اللازمة لإنشاء درع جوي في أجوائها.

وأشار إلى أنه تمت مناقشة الوضع على خط المواجهة واستعدادات أوكرانيا لحلول فصل الشتاء وضرورة إعادة البنية التحتية للطاقة.

ميدانيا دعت السلطات الموالية لروسيا في منطقة خيرسون كل المدنيين إلى مغادرة العاصمة الإقليمية فورا، وذلك أمام تقدم قوات كييف، وأضافت أن هذا الأمر يأتي بسبب مخاوف من وقوع قصف مكثف في المنطقة.. وبدأت عمليات الإجلاء إلى الضفة اليسرى من نهر دنيبر عند حدود خيرسون.

وحاولت القوات الأوكرانية اختراق جبهات الدفاع الروسية في مقاطعة خيرسون خلال الأيام الماضية، إلا أنها لم تنجح بذلك بحسب التصريحات الروسية، فيما أعلنت كييف أنها استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في المقاطعة.

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