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مكون الحراك الجنوبي اليمني: نثق بقيادتنا وأبطال القوات المسلحة ونحذر كل من له صلة بنهب ثروات شعبنا أن عليهم الانصياع لقرارات صنعاء

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

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