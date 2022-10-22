امير عبداللهيان: ايران تعارض اي تغيير جيوسياسي وحدودي في المنطقة

العالم - ايران

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم السبت في يريفان، بين وزير الخارجية الايراني والوفد المرافق له، مع رئيس وزراء ارمينيا "نيكول باشينيان"؛ حيث استرض الجانبان اخر المستجدات على الساحة السياسية وتطورات المنطقة.

ونوه امير عبداللهيان، في هذا اللقاء، بأهمية العلاقات مع دول الجوار بما فيها جمهورية ارمينيا، لدى السياسة الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية؛ مؤكدا على موقف طهران الداعم لاحلال السلام المستديم بين جمهوريتي اذربيجان وارمينيا وتسوية الخلافات الحدودية نهائيا وترسيم الحدود، واحترام وحدة اراضي دول المنطقة.

ولفت وزير الخارجية الى ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي والثقافي بين الدول الاقليمية وبما يصب في تعميق اواصر الجوار في المنطقة.

كما اعتبر تدشين القنصلية العامة الايرانية في مدينة كابان الارمينية، خطوة باتجاه توسيع العلاقات الثنائية ولاسيما في المجالات التجارية والنقل والترانزيت؛ معربا في المقابل عن ترحيبه بتدشين قنصلية عامة ارمينية في مدينة تبريز (مركز محافظة اذربايجان الشرقية – شمال غرب ايران).

وعلى صعيد التعاون التجاري، قال امير عبداللهيان : ان حجم التجارة بين ايران وارمينيا يبلغ 700 مليون دولار سنويا في الوقت الحاضر؛ مشيرا الى توفر الظروف لتوسيع التعاون في مجالات الطاقة والزراعة وتجارة المقايضة بين الجانبين.

ودعا وزير الخارجية الى اتخاذ اجراءات مناسبة بهدف رفع مستوى التبادل التجاري الايراني الارميني، وصولا الى حد المليار دولار مبدئيا، ومن ثم مواصلة الجهود المشتركة لبلوغ مستوى 3 مليارات دولار المنشود سنويا.

وفيما جدد التاكيد على معارضة ايران لوجود قوات اجنبية داخل المنطقة، اكد امير عبداللهيان على توظيف الفرص الاقليمية المتاحة، بما في ذلك الية 3+3، في سياق حل المشاكل التي تحوم بالمنطقة عبر الدول الاقليمية ذاتها.

الى ذلك، اكد رئيس وزراء ارمينيا على تاييده مواقف ايران المنطقية حول المفاوضات الهادفة لعودة جميع الاطراف الى الاتفاق النووي؛ مهنئا، في لقائه امير عبداللهيان اليوم، تدشين القنصلية العامة الايرانية بمدينة كابان، واعتبر هذا الاجراء مؤشرا على ارادة يريفان وطهران في توسيع العلاقات والتعاون الثنائي.

وفي المقابل، اعلن "باشينيان" ايضا استعداد جمهورية ارمينيا لافتتاح قنصلية عامة في تبريز؛ منوها بان الشعبين الايراني والارميني ماضيان في توسيع التعاون السياحي، انطلاقا من القواسم المشتركة الثقافية التي تجمع بينهما.