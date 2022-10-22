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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل والد منفذ عمـليـة الطـعـن في مدينة القدس من بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٩ بتوقيت غرينتش

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