قاليباف: يجب استخدام قدرة مستثمري القطاع الخاص في مشاريع محافظة طهران

العالم - ايران

واستعرض محمد باقر قاليباف ، في اجتماع محافظ طهران ومساعديه صباح اليوم السبت ، أهم قضايا ومشاكل محافظة طهران ، مؤكدا أنه لحل هذه المشاكل لا بد للحكومة والبرلمان ومديري المحافظات تنسيق السياسات مع بعضهم البعض وقال : على سبيل المثال ، يجب على جميع السلطات ومجمع تشخيص مصلحة النظام أن يتوصلوا إلى نتيجة مفادها أنه يجب عكس الهجرة ليس فقط في طهران ، ولكن أيضًا في المدن والنقاط التي تعتبر مداخل لمحافظة طهران.

وفي إشارة إلى القضايا التي أثارها محافظ طهران في مجال المشاريع نصف المكتملة والخطط اللازمة لقطاع النقل والشحن في هذه المحافظة ، شدد قاليباف على ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص والاستفادة من طاقة الاستثمارات الخاصة وقال : على سبيل المثال ، تمت الاشارة في الاجتماع الى مترو أنفاق ورامين الذي يجري انشاءه منذ أكثر من 17 عامًا ، والتساؤل في هذا السياق ، هل هناك مستثمر يرغب في إكمال هذا المشروع في غضون فترة زمنية قصيرة لقاء الفواد الاقتصادية لهذا المشروع لفترة زمنية معينة؟

وفي نفس السياق وضرورة استخدام قدرات القطاع الخاص ، أضاف قاليباف : في مثال آخر ، على سبيل المثال ، لاستكمال محطة المعالجة الجنوبية بطهران ، والتي يقال إنها تتطلب ألف مليار تومان لتشييدها وتسليم الفلاحين أكثر من 100 مليون متر مكعب من المياه ، فلماذا لايتم استكمالها بالاعتماد على مستثمري القطاع الخاص في هذه المنطقة ليؤتي هذا المشروع ثماره ويستفيد منه المزارعون؟

وأكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي : مع علمي بقضايا محافظة طهران ، أعتقد أنه في الخطط الاقتصادية لهذه المحافظة ، فإن معدل العائد الداخلي (IRR) هو بدرجة بحيث ان مستثمري القطاع الخاص مستعدون للاستثمار والمشاركة ، و يجب الاستفادة من هذه القدرة.