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مراسل العالم: سماع دوي انفجارات قرب القاعدة الامريكية في حقل العمر النفطي شرق ديرالزور في سورية

السبت ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

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