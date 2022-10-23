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ابن سلمان يعتذر عن عدم حضور القمة العربية بالجزائر

ابن سلمان يعتذر عن عدم حضور القمة العربية بالجزائر
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٠٧ بتوقيت غرينتش

قدمت السعودية اعتذارا رسميا عن عدم حضور ولي العهد، محمد بن سلمان، قمة جامعة الدول العربية، المزمع إقامتها في الجزائر.

العالم - السعودية

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، في بيان مقتضب، إن الرئيس، عبد المجيد تبون، تلقى اتصالا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، أعرب له فيه عن تأسفه لعدم حضوره اجتماع القمة العربية التي ستنعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر بالجزائر، امتثالا لنصائح وتوصيات الأطباء بتجنب السفر.

وأشار البيان إلى أن رئيس الجزائر أبدى تفهمه لهذه الوضعية، وتأسفه لتعذر حضور ولي العهد السعودي، مؤكداً أن «المملكة ستظل حاضرة في كل الظروف»، بحسب تعبيره.

في المقابل، قال وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" إن ولي العهد، محمد بن سلمان، أجرى اتصالا هاتفيًا مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، استعرض خلاله أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث فرص التعاون المشترك بين المملكة والجزائر في مختلف المجالات، وسبل تطويرها.

ولم يتطرق البيان الذي نشرته "واس" إلى اعتذار ولي العهد السعودي عن عدم حضور القمة العربية في الجزائر.

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ابن سلمان يعتذر عن عدم حضور القمة العربية بالجزائر

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