بالفيديو.. اغتيال أحد قادة "عرين الأسود" في نابلس

العالم - فلسطين

وأعلنت "عرين الأسود" أن اليوم الأحد هو يوم حداد على روح الشهيد.

وأوردت "العرين" في بيان لها: "وضع الإحتلال الغادر (للشهيد) عبوة (تي أن تي) لاصقة على طريقة اغتيال الناني جوابرة (أسامة جوابرة) رحمه الله والقذافي أبو سرية (باسم أبو سرية) رحمهم الله جميعاً"، مضيفة أن "هذا الإحتلال لا يواجه بشرف العسكرية ولا يعلم عنها شيئا ولم يدرسها ولم يدرس إلا طرق الخسة والنذاله والغدر هو ومعاونوه، إننا في مجموعة عرين الأسود نعدكم ونقسم أن نكشف تفاصيل اغتيال الشهيد تامر ونعد الاحتلال وكوخافي في ليلته الأخيره برد قاسٍ وموجع ومؤلم".

وطالبت العرين أبناء الشعب الفلسطيني "بالالتفاف حول مقاومته، ونقول يا ضفتنا الغربية، يا كل مواطن يستطيع دخول نابلس، يا أهلنا في جبل النار، شاركوا في تشيع هذا البطل فوالله إنه يستحق وندعوكم لتشييع جثمانه اليوم وليكن يوم استفتاء على العرين وعلى المقاومة، وندعو أهلنا إلى الحداد التام تاركين موضوع الإضراب للجهات المختصة، ولكن نقول لهم نحن لسنا أرقاما ودماء شهدائنا الأبرار أغلى من كل الأموال ولا حياة طبيعية ودماؤنا ودماء أبناء شعبنا تسيل؛ إنا نقدم لهذا الوطن اليوم خيرة جنودنا يتقدمون أسدا تلو الآخر حتى ننال جميعا النصر والتحرير أو الشهادة جميعا".

ونشرت "عرين الأسود"، في وقت لاحق، مقطع فيديو يوثق لحظة زرع أحد العملاء النقبلة اللاصقة على دراجة بقيت مركونة في المكان وانفجرت لحظة مرور الشهيد.