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نشطاء يمنيون: يجب اخذ تحذيرات صنعاء على محمل الجد

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٠ بتوقيت غرينتش

تترجم صنعاء تحذيراتها وتهديداتها ضد قوى العدوان عملياً على ارض الواقع، فميناء الضُبة النفطي بمحافظة حضرموت شرقي البلاد كان مسرحاً لعملية عسكرية نفذتها القوات اليمنية اثناء قيام ناقلة اجنبية بمحاولة نهب مليوني برميل من النفط الخام.

خاص بالعالم

المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع وصف العملية بانها رسالة تحذيرية تأتي لمنع استمرار عمليات النهب، وسط تأكيد على شن المزيد من هذه العمليات دفاعا عن الشعب اليمني وحفاظا على ثرواته.

وفي مواقع التواصل الاجتماعي غرد النشطاء حول هذا الموضوع وقال حميد رزق: ما جرى من عملية تحذيرية في ميناء الضبة يحمل رسالة للتحالف وازلامه وللعالم اجمع ان اليمن كبير بجيشه وشعبه وقيادته.

وكتب جمال بن: لتعلم الاقلام المأجورة ان عملية ميناء الضبة هي عملية شرعية ورسالة تحذيرية من صنعاء وقد تقصدت أن لا توقع خسائر لا مادية ولا بشرية، وتلك اخلاق الجيش اليماني الوطني الحقيقي وعقيدتة الوطنية هي الحفاظ على المواطنيين وعلى المكتسبات الوطنية وكان الهدف هو منع الناقلة من نهب النفط.

وغرد نصر الله القليصي: نُبارك عملية فرض السيادة اليمنية على ثروات بلادنا في كافة أراضينا اليمنية، عملية فرض السيادة على ثرواتنا اليمنية أستهدفت ميناء الضبة في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت رسالة تحذير وعلى كافة الشركات النفطية والسفن إيقاف نهب النفط اليمني وأخذ تحذيرات صنعاء على محمل الجد.

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