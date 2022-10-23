اعتقالات وإصابات بمواجهات في أحياء القدس المحتلة

العالم - فلسطين

وقال شهود عيان:"إن قوات الاحتلال اعتقلت ديالا أبو عياش ووالدتها خلال اقتحامها حي الضهرة بقرية العيساوية".

واعتقلت قوات الاحتلال مساء يوم أمس المقدسي رجب أبو قطيش ونجله من المنزل في ضاحية السلام ببلدة عناتا، بعد الاعتداء على أفراد العائلة.

وأضاف الشهود أن زوجة أبو قطيش أصيبت بانهيار عصبي عقب اقتحام القوات المنزل واعتقال زوجها ونجليها، ونقلت للعلاج في مركز الإيمان الطبي بضاحية السلام.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة صوب السكان والمنازل والمحلات التجارية خلال مواجهات عنيفة اندلعت في ضاحية السلام ببلدة عناتا.

وقال سكرتير مركز الإيمان الطبي أن قوات الاحتلال استهدفت مركز الإيمان الطبي خلال المواجهات رغم أنه تابع لصندوق مرضى إسرائيلي.

وأوضح أن مسناً أصيب بالاختناق جراء دخول الغاز لمركز الإيمان، وقدم له الأطباء العلاج في قسم الطوارئ.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال مساء اليوم في بلدتي سلوان وجبل المكبر بالقدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال المواجهات في بلدة سلوان، ما أدى إلى دخول القنابل لمنازل في حي البستان بالبلدة.