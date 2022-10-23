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مراسلة العالم : الاحتلال يعلن اغتيال المسؤول في جماعة "عرين الأسود" تامر كيلاني في نابلس بالضفة الغربية وعرين الأسود تهدد برد قاس

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٢ بتوقيت غرينتش

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