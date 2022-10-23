القوات التركية تنشئ نقاطاً عسكرية فاصلة بين ريف حلب وإدلب

العالم - سوريا

ونشر ناشطون ومصادر متقاطعة، أمس السبت، صوراً لعمليات نقل كتل خرسانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و وصول عدد من الآليات العسكرية التركية والشاحنات المحملة بجنود وكتل إسمنتية كبيرة إلى معبري “الغزاوية” و”دير بلوط”، مساء أمس، حيث باشرت القوات التركية فور وصولها إلى المعبرين ببناء عدة نقاط عسكرية، مجهزة بكافة معدات الرصد والمراقبة.

ووفق المعلومات الواردة فإن القوات التركية تهدف من إنشاء النقاط الجديدة، إلى مراقبة تحركات مسلحي جبهة النصرة بين ريفي حلب الشمالي والغربي وريف إدلب، لناحية متابعة خروجهم من منطقة عفرين، وفق الاتفاق الذي كان أبرم قبل أيام بين أطراف صراع شمال حلب، ومنع أي مرور عكسي لمسلحي جبهة النصرة نحو المنطقة.

مصادر محلية من مدينة عفرين، قالت أن التحرك التركي الأخير جاء في ظل إصرار “الجولاني” على إبقاء عدد من مسلحيه داخل مدينة عفرين ولو بشكل سري، تحت مظلة ورايات المجموعات الاخرى المتحالفة معه والتابعة في الوقت ذاته لـ “الجيش الوطني”، وخاصة “حركة أحرار الشام”، الأمر الذي حدث بالفعل خلال اليومين الماضيين، لناحية رفع بعضٍ من دوريات “النصرة” رايات “الحركة” وإلصاقهم شعاراتها ورموزها على آلياتهم العسكرية الموجودة في مدينة عفرين.