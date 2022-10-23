هجوم هو الاعنف على حقل العمر النفطي من قبل مجهولين

العالم - سوريا

اصوات الانفجارات وصلت الى إلى اكثر من 15 انفجار بالإضافة إلى سماع اطلاق نار من رشاش عيار 23 بالتزامن مع تنفيذ عدة غارات من قبل الطيران الحربي والمروحي على كل من /محيط حقل العمر - الشحيل -ذيبان -الحوايج/.

جاء ذلك بالتزامن مع خروج مجموعات مسلحة من قرية الشحيل باتجاه حقل العمر وتم تنفيذ غارة باتجاه المهاجمين ولاتزال الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" ان عدة انفجارات دوت في قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي أعقبها اندلاع حرائق في المنطقة..

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا في دير الزور أن انفجارات عدة دوت بالقرب من قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل العمر النفطي، أعقبها اندلاع حرائق، مشيرة إلى تحليق طيران مسير للاحتلال في سماء المنطقة.

وأقامت قوات الاحتلال الأمريكي قواعد لها في مناطق عدة في الجزيرة السورية، ولا سيما في حقول النفط والغاز، لسرقة إنتاجها وتهريبه إلى الخارج بالتنسيق مع مرتزقتها في ميليشيا قسد.

من جهته، قال "المرصد السوري المعارض" إنه سمع دوي 5 انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب، وأن نشطاء رصدوا الجمعة تدريبات بالذخيرة الحية مشتركة بين التحالف الامريكي و"قوات سوريا الديمقراطية" قرب حقل "كونيكو" للغاز في المنطقة.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن 4 صواريخ استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي على الشريط الحدودي مع العراق.

وأشار آخرون إلى أن قوات التحالف ردت بقصف على الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور.