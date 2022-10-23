نتنياهو: سأنظر في مسألة تزويد كييف بالسلاح حال فوزي بالانتخابات

العالم - الإحتلال

وذلك حال فوزه في الانتخابات المقررة الشهر المقبل وعودته لمنصب رئيس الوزراء، متوقعا إمكانية أن يُطلب منه القيام بوساطة بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف نتنياهو في مقابلة مع صحيفة (يو.إس.إيه.توداي) الامريكية: "إذا ما أصبحت رئيسا للوزراء، فمن المفترض أن تتم إثارة" مسألة " الوساطة مجددا".

وذكر تقرير الصحيفة أن نتنياهو، صاحب أطول فترة في منصب رئيس الوزراء بالكيان الإسرائيلي، يتطلع إلى عودة تاريخية.

وكانت فترة ولاية نتنياهو الخامسة كزعيم لحزب الليكود اليميني قد انتهت في حزيران/يونيو 2021 عندما صعدت حكومة ائتلافية مكونة من ثمانية أحزاب، بقيادة نفتالي بينيت ويائير لابيد إلى السلطة.

جدير بالذكر أن الإحتلال قاوم المشاركة بصورة ملموسة في الحرب للحفاظ على علاقته الاستراتيجية مع موسكو.