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الأزمة الأوكرانية
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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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وزير الخارجية السوري:الغرب يسعى لخلق الازمات للدول المستقلة كايران، فأمريكا لاتريد ايران المزدهرة والجميع شاهدوا ما حلّ بسوريا والعراق وأفغانستان
حركة الجهاد الاسلامي الفلسطيني: جريمة اغتيال تامر الكيلاني لن تنال من عزائم المقاتلين وسوف تتحول إلى نار تتصاعد ولن تتوقف في وجه جنود العدو
مراسل العالم: الشهيد تامر الكيلاني احد قادة عرين الاسود اتهمته قوات الاحتلال بانه وراء العمليات التي نفذت ضدها في الفترة الاخيرة
مراسل العالم: الاحتلال يعود الى ماتسمى العمليات عن بعد عبر زرع العبوات الناسفة
عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السوري يؤكد استمرار المواقف الايرانية تجاه قضايا العالم الإسلامي وخاصة القضية الفلسطينية ودعم سوريا
عبداللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري:الضغوط لن تفت في عزم الشعب والحكومة الإيرانية للمضي في طريق المجد والاستقلال والتقدم
مراسلة العالم : الاحتلال يعلن اغتيال المسؤول في جماعة "عرين الأسود" تامر كيلاني في نابلس بالضفة الغربية وعرين الأسود تهدد برد قاس
ا ف ب: الرئيس الصيني شي جينبينغ يفوز بولاية ثالثة على رأس الحزب الشيوعي الصيني
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل سيدة فلسطينية وابنتها من قرية العيساوية بالقدس المحتلة
مجموعة "عرين الأسـود" الفلسطينية ننعى الشهيد تامر الكيلاني احد مقاوميها الذي ارتقى بانفجار عبوة لاصقة متوعدة الاحتلال برد قاس وموجع
عبداللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره السوري يؤكد استمرار المواقف الايرانية تجاه قضايا العالم الإسلامي وخاصة القضية الفلسطينية ودعم سوريا
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش
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