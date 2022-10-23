شاهد.. مَنْ وراء قصف اكبر قاعدة امريكية عسكرية في سوريا؟

خاص بالعالم

القاعدة غير الشرعية في حقل العمر النفطي في دير الزور شرقي سوريا استهدفت بالصواريخ بحسب مصادر محلية. وشوهدت الحرائق تندلع في القاعدة بعد سماع دوي الانفجارات في ارجاء المنطقة، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الامريكي.

بدوره افاد المرصد السوري المعارض بسماع دوي انفجارات في حقل العمر النفطي، مشيرا الى سماع دوي خمسة انفجارات على الأقل دون معرفة الأسباب حسب تعبيره.

وسائل إعلام سورية قالت إن طائرة مسيّرة مجهولة استهدفت بعدة صواريخ مقرّ القاعدة الأميركية.



وأشار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي الى أن القوات الامريكية قصفت في عقب الانفجارات الأحراج الزراعية بأطراف مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور.

وسائل اعلام المعارضة السورية اتهمت جهات محسوبة على الحكومة السورية بالقصف، وقالت ان مصدر القصف، المناطق التي تسيطر عليها دمشق وحلفاءها، ونقلت ان القصف الذي طال القاعدة تسبب بتصاعدة أعمدة الدخان، دون ورود تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار او الخسائر.

تجدر الإشارة إلى ان قواعد الاحتلال الامريكي في سوريا، تتعرض باستمرار للقصف بالصواريخ والطائرات المسيرة وخاصة قاعدة حقل العمر، ولا تكشف واشنطن عن خسائرها، لكن اواخر اب/ غسطس الماضي، اعترفت باصابة جندي بعد تعرض موقعين لها للقصف بالمسيرات، احدهما في حقل العمر والثاني في حقل الغاز كونيكو شمال شرق دير الزور. واتهمت انذاك فصائل محسوبة على ايران.

وتعتبر القوات الامريكية، منطقة دير الزور، منطقة استراتيجية كونها تقع على الحدود السورية العراقية وتشكل شريانا حيويا بين البلدين.