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وزير الخارجية السوري:الغرب يسعى لخلق الازمات للدول المستقلة كايران، فأمريكا لاتريد ايران المزدهرة والجميع شاهدوا ما حلّ بسوريا والعراق وأفغانستان

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٠ بتوقيت غرينتش

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