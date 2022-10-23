لفصائل الفلسطينية تنعى الشهيد "الكيلاني" بطل "عرين الأسود"

العالم - فلسطين

هذا وذكرت حركة الجهاد الإسلامي، أن جريمة الاغتيال لن تنال من عزائم المقاتلين الشجعان، وسوف تتحول إلى نار تتصاعد ولن تتوقف في وجه جنود الاحتلال ومستوطنيه.

ولفتت إلى أن وصية الشهداء الذين أشعلوا بدمائهم انتفاضة الاشتباك من كتيبة جنين ونابلس إلى عرين الأسود، تنادي الأحرار للاستمرار في معركة الدفاع عن المقدسات.

من جانبها عدَّت حركة الأحرار الفلسطينية، اغتيال المطارد تامر الكيلاني أحد عناصر "عرين الأسود" في نابلس جريمة إسرائيلية لن تنال من عزيمة الثوار والمقاومين.

وحملت "الأحرار" سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مؤكدةً أنها لن تمر مرور الكرام، وأن أبطال المقاومة في الضفة وخاصة "عرين الأسود" سيردون الصاع صاعين.

ودعت المقاومين في الضفة لأخذ أقصى درجات الحذر؛ فالاحتلال وعملاؤه يتربصون بهم الدوائر، ويخططون دوماً ضمن محاولاتهم الخبيثة لوأد مقاومتهم.

إلى ذلك، أشارت حركة المجاهدين الفلسطينية، إلى أن هذا الفعل الإجرامي الغادر لن يفلح في النيل من عزيمة وبسالة المقاومين، بل سيزيدهم قوة وصلابة للعمل على لجم الاحتلال.

وأكدت أن دماء الشهداء لن تذهب هدرًا بل ستزهر عزًّا وكرامة وثورة ضد هذا الاحتلال، وستبقى منارة تضيء طريق التحرير للمجاهدين.

وطالبت "المجاهدين" بتصاعد العمل المقاوم وبكل الوسائل المتاحة، مؤكدةً على ضرورة الحذر من أساليب "الخسة والنذالة" التي يدبرها الاحتلال للنيل من بطولاتهم.

وفجر اليوم، اغتالت قوات الاحتلال، أحد مقاتلي مجموعة عرين الأسود تامر الكيلاني، بدراجة نارية مفخخة، في البلدة القديمة بنابلس.

ونعت "عرين الأسود" في بيانٍ لها، الشهيد الكيلاني، مضيفةً أن "الاحتلال وضع عبوة متفجّرة في دراجة نارية انفجرت به، وأدت لاستشهاده".

ونشرت "عرين الأسود"، فيديو قالت إنه يوثق لحظة وضع المتفجرات اللاصقة في الدراجة النارية، ولحظة انفجارها بالشاب "الكيلاني"، متعهدةً برد قاسٍ.