الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢
٠٩:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مراسل العالم يصف عملية اغتيال الشهيد الكيلاني بالخطيرة، لماذا؟ شاهد الفيديو

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في رام الله، بان خطورة عودة عمليات الاغتيال التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المقاومين الفلسطينيين، هي ان اي عملية اغتيال تتم بمصادقة رئيس الحكومة الاسرائيلية يائير لابيد.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان خطورة هذه الاغتيالات تكمن في انها تتم بالطائرات او زرع العبوات الناسفة في سيارات يستقلها مقاومون، او في الاماكن التي يمرون منها، مشيراً الى ان هذه الطريقة الاسرائيلية راح ضحيتها العشرات من القيادات الفلسطينية، وكانت عملية الاغتيال الابرز خلال الانتفاضة الثانية كانت للشهيد رائد الكرمي وهو من مدينة طولكرم وكان يقود كتائب شهداء الاقصى لحركة فتح ومن مؤسسيها، حيث اغتاله الاحتلال بزرع عبوة ناسفة واستشهد على اثرها.

واكد مراسل العالم بان لابيد صادق على عملية اغتيال الشهيد تامر الكيلاني القيادي في عرين الاسود الفلسطينية، ليحقق نقطة الانتخابات الاسرائيلية، لان عملية الاغتيال عن بُعد تتم بمصادقته.

واوضح مراسل العالم: ان المخابرات الصهيونية لاتمتلك القوة التنفيذية وتستعين بالجيش في عملياتها عن بُعد، في تلك الفترة كان الجيش الاسرائيلي لم يكن قادرا على دخول المناطق الفلسطينية وكان ينفذ الاغتيالات عن بُعد لكنه اليوم يتواجد بكل مكان وبامكانه ممارسة عمليات الاغتيال ضد المقاومين.

هذا وأكدت مصادر محلية أن انفجاراً وقع في الساعة الواحدة والثلث فجراً داخل البلدة القديمة بعد تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن إصابة الكيلاني بجراح حرجة أدت إلى استشهاده.

من جانبِها، أكدت عرين الأسود في بيان وقوف الاحتلال وراء عملية الاغتيال وتوعدته برد قاس ومؤلم. ودعت المجموعة الى الحداد على روح الشهيد الكيلاني والمشاركة الواسعة في تشييعه ليكون بمثابة استفتاء على عرين الاسود والمقاومة.

روابط ذات صلة

مراسل العالم يكشف الخطر الذي يهدد الاحتلال ليعود لعمليات اغتيال المقاومين

بالفيديو.. اغتيال أحد قادة "عرين الأسود" في نابلس

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

انتقاذ لاذع من منظمة العفو الدولية للسعودية

حماس: اغتيال المقاوم تامر الكيلاني لن یمر دون عقاب

لفصائل الفلسطينية تنعى الشهيد "الكيلاني" بطل "عرين الأسود"

في الضفة الغربية والقدس المحتلة.. اعتقالات صهيونية متواصلة وحصار "نابلس" مستمر

الرئاسة اللبنانية.. لا صحة لما ينشر عن عزم عون إصدار مرسوم قبول استقالة الحكومة

ايران.. تشكيل كونسورتيوم لاستثمار 27 مليار دولار في النفط والغاز