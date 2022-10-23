مراسل العالم يصف عملية اغتيال الشهيد الكيلاني بالخطيرة، لماذا؟ شاهد الفيديو

خاص بالعالم

وقال مراسلنا: ان خطورة هذه الاغتيالات تكمن في انها تتم بالطائرات او زرع العبوات الناسفة في سيارات يستقلها مقاومون، او في الاماكن التي يمرون منها، مشيراً الى ان هذه الطريقة الاسرائيلية راح ضحيتها العشرات من القيادات الفلسطينية، وكانت عملية الاغتيال الابرز خلال الانتفاضة الثانية كانت للشهيد رائد الكرمي وهو من مدينة طولكرم وكان يقود كتائب شهداء الاقصى لحركة فتح ومن مؤسسيها، حيث اغتاله الاحتلال بزرع عبوة ناسفة واستشهد على اثرها.

واكد مراسل العالم بان لابيد صادق على عملية اغتيال الشهيد تامر الكيلاني القيادي في عرين الاسود الفلسطينية، ليحقق نقطة الانتخابات الاسرائيلية، لان عملية الاغتيال عن بُعد تتم بمصادقته.

واوضح مراسل العالم: ان المخابرات الصهيونية لاتمتلك القوة التنفيذية وتستعين بالجيش في عملياتها عن بُعد، في تلك الفترة كان الجيش الاسرائيلي لم يكن قادرا على دخول المناطق الفلسطينية وكان ينفذ الاغتيالات عن بُعد لكنه اليوم يتواجد بكل مكان وبامكانه ممارسة عمليات الاغتيال ضد المقاومين.

هذا وأكدت مصادر محلية أن انفجاراً وقع في الساعة الواحدة والثلث فجراً داخل البلدة القديمة بعد تفجير دراجة نارية مفخخة بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، أسفر عن إصابة الكيلاني بجراح حرجة أدت إلى استشهاده.

من جانبِها، أكدت عرين الأسود في بيان وقوف الاحتلال وراء عملية الاغتيال وتوعدته برد قاس ومؤلم. ودعت المجموعة الى الحداد على روح الشهيد الكيلاني والمشاركة الواسعة في تشييعه ليكون بمثابة استفتاء على عرين الاسود والمقاومة.