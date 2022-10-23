اعتقالات صهيونية متواصلة وحصار "نابلس" مستمر

العالم - فلسطين

في رام الله، اعتقلت تلك القوات أحمد عبد الغني التميمي، وأحمد داود التميمي من دير نظام غرب المدينة.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحررين نادر أبو هليل، وعبدالله عمايرة، من دورا.

في حين اعتقل أحمد مزهر، وأحمد أبو حديد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي قلقيلية، اعتقل إيهاب جمال عدوان، وشقيقه عدي، وهما من قرية عزون.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة ديالا أبو عياش ووالدتها من بلدة العيساوية.

وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال التضييق على المواطنين في نابلس، لليوم الثالث عشر تواليا، من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات.

وأغلقت تلك القوات، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية، ومنعت المواطنين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

وكان مصدر أمني صهيوني، قال إن الحصار على نابلس سيستمر طالما هناك حاجة لذلك.