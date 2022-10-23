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"فوكس نيوز":

"ملك الفوضى"..بايدن يعتزم الترشح مجددا للرئاسة الأمريكية في عام 2024

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

قال دان بونجينو، المذيع في قناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أعلن عن خططه للترشح لولاية ثانية في عام 2024، سيطلق حملته الانتخابية تحت مسمى "ملك الفوضى".

العالم - الأميركيتان

وتساءل الصحفي عن الشعارات التي ستستخدم في الخطاب الانتخابي للرئيس الأمريكي، مضيفا "انظر، كان الغاز 2.39 دولار للغالون عندما تولى بايدن المنصب.. الآن أصبح 3.82 دولار، أليس هذا رائعا؟" كان التضخم 1.4٪ عندما وصل إلى السلطة، والآن أصبح 8.4٪ فقط".

كما لفت المذيع إلى حقيقة أنه خلال رئاسة بايدن في الولايات المتحدة، انخفضت معدلات التعليم، وحققت البلاد مستويات قياسية في عدد الوفيات الناجمة عن جرعة زائدة من المخدرات.

واختتم بونجينو حديثه قائلا: "جو بايدن ملك الفوضى".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة في بلاده المزمعة عام 2024.

وقال بايدن في حديث لقناة MSNBC، يوم الجمعة الماضية: "لم أتخذ قرارا رسميا، لكن هذه هي نيتي المشاركة في الانتخابات من جديد، ولدينا وقت لاتخاذ هذا القرار".

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