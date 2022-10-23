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بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة: محاولات الاحتلال لاخماد لهيب الانتفاضة الممتد في أنحاء الضفة ستبوء بالفشل أمام صمود شعبنا

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٥ بتوقيت غرينتش

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