بيان الطاقة الذرية الايرانية حول اختراق خادم البريد الإلكتروني لإحدى الشركات التابعة لها

العالم - ايران

وفي هذا الاطار فقد أعلنت مديرية الدبلوماسية العامة والإعلام بهيئة الطاقة الذرية الإيرانية: أن المحتوى المنشور في الفضاء السيبراني حول اختراق خادم البريد الإلكتروني لشركة إنتاج الطاقة الذرية وتطويرها ، تم إنشاؤه بهدف جذب انتباه الجمهور والدعاية الاعلامية .

العالم - ايران

واضاف البيان : وفقًا للتقرير الوارد من وحدة تكنولوجيا المعلومات في الشركة الأم المتخصصة لانتاج وتطوير الطاقة الذرية، أدى الوصول غير المصرح به من أصل بلد أجنبي معين إلى نظام البريد الإلكتروني لهذه الشركة إلى نشر محتوى بعض رسائل البريد الإلكتروني في الفضاء الإلكتروني.

وتابع البيان : بعد ذلك، قامت وحدة تكنولوجيا المعلومات في شركة إنتاج وتطوير الطاقة الذرية، بناء على الترتيبات المخططة وفي أقصر وقت ممكن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية ، بدراسة الموضوع من مختلف الأبعاد وتقديم تقريرها الأولي إلى المسؤولين في منظمة الطاقة الذرية.

واضاف البيان : محتوى رسائل البريد الإلكتروني للمستخدمين يحتوي على رسائل تقنية والتبادلات اليومية الشائعة، ومن الواضح أن الغرض من مثل هذه الجهود غير المشروعة التي تتم بدافع اليأس من أجل جذب انتباه الجمهور هي الدعاية الاعلامية والحرب النفسية ولا قيمة لها.