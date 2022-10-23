نشطاء سعوديون: حكومتنا تدفع الملايين لتدنيس ارض الحرمين الشريفين

العالم - السعودية

وانتقد الناشط صالح الغامدي السلطات السعودية لاستضافتها الفنانة "هيفا وهبي" حيث قال عبر فيديو على تيك توك: "حكومتنا الرشيدة دفعت الملايين لكي تحقق حلم هيفاء وهبي بتدنيس أرض الحرمين".

وتداول رواد التواصل في السعودية فيديو الناشط "صالح الغامدي"، حيث ينتقد فيه السلطات السعودية متضامنيين مع موقفه الرافض لتدنيس ارض الحرمين الشريفين.

وتأتي مواسم الرياض، ضمن توجيهات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد اطلاقه رؤية 2030، حيث تواجه انتقادات كبيرة من المجتمع السعودي لأنها تأتي على حساب المبادئ والثوابت الاسلامية.

وتستضيف المواسم شخصيات سيئة السمعة من راقصين ومغنين دون العناية لحرمة ارض الحرمين الشريفين.

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