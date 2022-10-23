الصحة الايرانية: وفاة واحدة فقط بكورونا خلال 24 ساعة

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي اليوم الاحد: خلال الـ 24 ساعة الماضية تم تسجيل 194 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 556 ألفا و 97 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 52 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 330 ألفا و 457 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واضافت: ان 137 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

واشار التقرير الى تسجيل حالة وفاة واحدة فقط من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 144 ألفا و 544 حالة وفاة.

وبلغ اجمالي اللقاحات لغاية اليوم 154 مليونا و 932 ألفا و 580 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 54 مليونا و 299 ألفا و 689 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19" في ايران.

وبحسب التقرير هنالك في الوقت الحاضر 4 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 26 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 188 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 230 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).