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إيران توقع اتفاقية بقيمة 5.5 مليون دولار مع أوزبكستان بمجال التكنولوجيا

إيران توقع اتفاقية بقيمة 5.5 مليون دولار مع أوزبكستان بمجال التكنولوجيا
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٩ بتوقيت غرينتش

 وقع الوفد التجاري والتكنولوجي الإيراني، اتفاقية التعاون التكنولوجي بقيمة 5.5 مليون دولار و 15 مذكرة تعاون تقني بقيمة 6.5 مليون دولار مع القطاعين العام والخاص في أوزبكستان.

العالم - ايران

وشارك الوفد التجاري والتكنولوجي الإيراني الذي زار أوزبكستان للمشاركة في معرض أسبوع الابتكار في هذا البلد، في اجتماع من أجل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجال التمويل الرقمي والابتكار.

ووقع الوفد اتفاقية تعاون تكنولوجي بقيمة 5.5 مليون دولار و 15 مذكرة تعاون تكنولوجي بقيمة 6.5 مليون دولار بين الشركات المعرفية الإيرانية والقطاعين العام والخاص في أوزبكستان.

وقدمت 29 شركة إيرانية قائمة على المعرفة منتجاتها وقدراتها في الجناح الوطني للبلاد في هذا المعرض.

والتقت مديرة التمكين لصندوق الابتكار والازدهار، "مرضية شاوردي"،خلال هذه الزيارة، وزير التنمية الابتكارية بجمهورية أوزبكستان إبراهيم عبد الرحمانوف.

وأعرب وزير التنمية الابتكارية بجمهورية أوزبكستان عن شکره وتقديره لصندوق الابتکار والازدهار الإيراني لدعمه وجهوده التي بذلها لحضور الشركات الإيرانية القائمة على المعرفة في هذا المعرض.

واقترح إنشاء خط ائتمان مشترك لتسهيل دخول الشركات المعرفية الإيرانية إلى سوق هذا البلد وتخصيص مساحة خالية لهذه الشركات لتقديم منتجاتها في أوزبكستان.

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إيران توقع اتفاقية بقيمة 5.5 مليون دولار مع أوزبكستان بمجال التكنولوجيا