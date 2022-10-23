اتفاقيات جديدة بين إيران وتركيا لصادرات الغاز

العالم - ايران

وقال جولائي في هذا الاجتماع: وفقا للاتفاقيات المبرمة، سيتم تنفيذ جميع الأنشطة الفنية والتشغيلية والتنفيذية لتصدير الغاز إلى تركيا في الأشهر الستة المقبلة بالتنسيق بين الجانبين في مجال الخطط التشغيلية والحماية الكاثودية.

واضاف: اننا تباحثنا خلال الاجتماع حول سعة نقل الغاز وتقديم الخدمات الفنية والهندسية وتعزيز التعاون المشترك مضيفا: ان صناعة الغاز هي صناعة عملاقة وهي ماضية نحو مزيد من التطور وإيران تعرف بمصدر موثوق به لتأمين الغاز في جميع أنحاء العالم، فمن الضروري أن نهتم بهذا الموقف ونقوم بازالة التحديات.

وتمتلك إيران ثاني أكبر احتياطي من الغاز في العالم.