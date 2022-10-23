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روسيا تعلن عن تدمير مستودع في أوكرانيا يحوي 100 ألف طن من وقود الطائرات

الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ١٢:٤٥ بتوقيت غرينتش

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