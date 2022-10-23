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إيران تحرز ذهبية وفضية في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

إيران تحرز ذهبية وفضية في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما
الأحد ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٢ بتوقيت غرينتش

أحرزت إيران ميدالية ذهبية وأخرى فضية ضمن الأوزان الخمسة الأولى في بطولة العالم للمصارعة الحرة الجارية في مدينة بوينت ودرا الإسبانية.

العالم - إيران

ففي وزن 97 كغم تمكن أميرعلي آذربيرا من اقتناص الميدالية الذهبية بفوزه على الأميركي تانر اسلوان 5-3 في النزال النهائي.

وفي وزن 70 كغم خسر أميرمحمد يزداني في النزال النهائي أمام الجورجي جيورجي آلباكيدزة 8-4، لينال الميدالية الفضية.

وفي ختام الأوزان الخمسة الأولى تتصدر جورجيا الترتيب الفرقي برصيد 76 نقطة تليها أوكرانيا بـ63 نقطة ومن ثم إيران بـ59 نقطة تليها تركيا وأميركا وأرمينيا برصيد 48 و47 و46 نقطة على التوالي.

وستتم اليوم الأحد متابعة منافسات الأوزان الخمسة الثانية التي بدأت السبت.

وسيخوض 3 مصارعين إيرانيين النزالات النهائية اليوم وهم محمد صادق فیروزبور في وزن 74 كغم وأمیر حسین فیروزبور في وزن 92 كغم وأمیررضا معصومي في وزن 125 كغم.

كما يخوض سجاد غلامي في وزن 86 كغم المنافسات من أجل إحراز الميدالية البرونزية.

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إيران تحرز ذهبية وفضية في بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

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